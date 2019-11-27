Haberler Video Son dakika: Türk balıkçı gemisi "İlhan Yılmaz 5" Moritanya'da battı

Son dakika: Türk balıkçı gemisi "İlhan Yılmaz 5" Moritanya'da battı

27.11.2019 13:36

Son dakika haberi... Atlas Okyanusu’nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi ’İlhan Yılmaz 5’ adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.


Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaza' ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

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