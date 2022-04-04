Macaristan'daki 6'lı muhalefete tokat! Seçimi Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu Batı destekli koalisyon hezimeti yaşadı. Başbakan Orban, seçimlerden zaferle ayrıldı. Muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum yüzde 50 barajını aşamayarak geçersiz oldu. Orban, seçim zaferi sonrası yaptığı balkon konuşmasında "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un şimdiye kadarki en kötü yatırımı." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.