RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Ölüme terkediliş kamerada! Nisa bebeğin vicdansız annesi tarafından sokağa bırakıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Ölüme terkediliş kamerada! Nisa bebeğin vicdansız annesi tarafından sokağa bırakıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Ölüme terkediliş kamerada! Nisa bebeğin vicdansız annesi tarafından sokağa bırakıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
05.04.2022 13:45 - Son Güncelleme: 05.04.2022 14:02

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Son dakika haberleri... Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı. Nisa Mihriban bebekten bir kötü haber daha geldi minik yavrunun beyin ölümü gerçekleşti. Bu son dakikadan birkaç dakika sonra ise Nisa Mihriban'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Ebru S.'nin Nisa Mihriban'ı terk ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

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