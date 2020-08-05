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    • 05.08.2020 14:31
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    'un önemini hatırlatarak duyurdu: Beyrut'taki patlamada detayı

    Sanayi ve patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce Beyrut'a giderken 'ndan geçtiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu basit bir konu değil, için stratejik bir güvenlik meselesidir. "ifadelerini kullandı.

    Beyrut'taki patlamada İstanbul Boğazı detayı

    Son dakika haberi: Sanayi ve , Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce 'ndan geçtiğini belirterek, 'un için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.

    Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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