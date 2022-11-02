Levent Kenez İsveç’te saklanıyor! İhanetin sözcüsü FETÖ'cü korkudan geceleri dışarı çıkıyor

Yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntülenmeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner İsveç'te görüntülenmişti.





TALİMATLARI UYGULUYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, bu kez yine İsveç'e firar eden FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez saklandığı ininde görüntülendi. Kenez İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen Sokağı 54 Numara'da kameralara yakalandı.





Kenez, ailesiyle oturduğu bu adreste bölgedeki kısa seyahatlerini bisikletle yapıyor. İsveç merkeze giderken de Sollentune tren istasyonunu kullanıyor. İsveç yerel gazetelerine Türkiye aleyhtarı röportajları, FETÖ mahrem imamı Abdullah Bozkurt'la birlikte veriyor. Levent Kenez, sözde gazeteci görünümlü örgütün istihbarat imamı Abdullah Bozkurt'un emir ve talimatlarını harfiyen yerine getirmekle görevli.





ÖFKE SAÇTI, SOBELENDİ

Kenez oturduğu ikametgâhın önünde bir yandan sigara ve filtre kahvesini yudumlarken, bir yandan da yayın yaptığı sosyal medyasında gelen cevapları okuyor.

Levent Kenez, TR724 adlı Youtube kanalında 22 Eylül'de firari Ekrem Dumanlı ile 'Çıkış Yolu' adlı programda canlı yayın yaparken, Cevheri Güven'i ininde görüntülemesini eleştirip hakaretler yağdırdıktan sonra soluğu dışarıda aldı. Oysa Kenez'i, kahve ve sigarasını içmek için çıktığı dışarıda, eleştirdiği Sabah gazetesi birimleri bekliyordu.





KORKUDAN GECE DOLAŞIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen 11 FETÖ'cü arasında bulunan firari Levent Kenez'in korku dolu yaşamı da gözlemlendi. Gündüzleri çok nadir market alışverişi için evinden dışarı çıkan Kenez'in ağırlıklı olarak geceleri sigara içmek için sokağa çıkıyor. Eşi tarafından kesinlikle evde sigara içilmesine müsaade edilmeyen Kenez, sigarasını sokağa çıkıp içmek zorunda kalıyor.



PANİKLEDİ, YALVARDI, TEHDİT ETTİ

FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olan ve Bank Asya'da FETÖ elebaşının talimatları doğrultusunda hesap artırımına giden Kenez, iade talebi sonrası paniğe kapılarak İsveçli yetkililere, "Bu ciddi bir süreç ama İsveçli yetkililerin beni Türkiye'ye teslim etmeyeceğini umuyorum. Kasım ayında siyasi sığınmam bitiyor. Uzatılacağını bekliyorum'' demişti. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, 'Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız' şeklinde sert mesajlar veriyor.



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19 EKİM 2022: FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİSİ BÜLENT KENEŞ'İ İSVEÇ'TEKİ VİLLASININ ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ



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