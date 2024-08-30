Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 22:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 22:55

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazanın, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen anları, kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Motosiklet Kazası Kamerada

27 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fenertepe mevkiinde yaşanan kazada, Onur Aykanat, motosikletiyle ilerlerken bir aracın şerit değiştirmesi sonucu savrularak yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Aykanat'ın ölümüne sebep olan anlar, kazaya şahit olan bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şerit değiştiren otomobilin aniden Aykanat'ın motosikletine çarptığı ve çarpmanın etkisiyle Aykanat'ın kontrolden çıkarak sert bir şekilde yere düştüğü anlaşılıyor. Olayın ardından çevredeki sürücülerin yardıma koştuğu ancak Aykanat'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Emniyet Güçleri Soruşturmayı Sürdürüyor

Kazanın ardından olay yerine intikal eden emniyet güçleri, kazaya neden olan aracın sürücüsünü tespit ederek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görüntülerin incelenmesiyle birlikte sürücünün ifadesine başvurulurken, kazanın kesin nedeni üzerinde detaylı bir inceleme yürütülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Türk Hava Yolları çalışanları ve yakınları Aykanat'ın ani ve trajik kaybının şokunu yaşıyor. Onur Aykanat'ın cenazesi, ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.