Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor 07.03.2020 16:29

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak. Bakanlık tarafından onay verilen karara göre, trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK

Kuzey Marmara Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 15:30'da açılacak.Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

"AMERİKA'DA OLSA BEĞENİRDİNİZ"

Dev proje, sosyal medyanın da gündemindeydi. Özellikle CHP zihniyetinin proje karşıtı söylemlerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Bu otoyol Amerika'da olsa hayran kalırdınız ama Türkiye'de olduğu için beğenmeyeceksiniz" yorumunda bulundu.