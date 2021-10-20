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Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
20.10.2021 12:24
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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