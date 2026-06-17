Ümraniye'de gizemli kayıp: 13 yaşındaki Tanju 34 gündür yok!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:29

İstanbul Ümraniye'de tam 34 gün önce yaşanan ve sırrı henüz çözülemeyen gizemli bir kayıp olayı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı 13 Mayıs günü ortadan kaybolan 13 yaşındaki Tanju Boduk'un ailesi, çocuklarını bulabilmek için canlı yayına çıkarak yardım çığlığında bulundu.

"Markete Gidiyorum" Diyerek Yanından Ayrıldı

Yürek burkan olayın yaşandığı gün, küçük Tanju'nun babasıyla birlikte şampiyonluk kutlamaları alanında bayrak sattığı öğrenildi. İddiaya göre, babasının yanında durduğu sırada "Markete gidiyorum" diyerek kalabalığa karışan Tanju Boduk, o dakikadan sonra bir daha babasının yanına geri dönmedi. Ailesinin tüm aramaları sonuçsuz kaldı.

Telefonu Avcılar Metrobüs Durağında Bulundu

Kayıp dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kafaları karıştıran ve dikkat çeken resmi bir gelişme yaşandı. Ümraniye'de kaybolan 13 yaşındaki çocuğa ait cep telefonunun, kayıp olayından tam iki gün sonra, kilometrelerce uzaklıktaki Avcılar Metrobüs durağında bulunduğu ortaya çıktı. Telefonun oraya nasıl gittiği ise gizemini koruyor.

Canlı Yayında Flaş İhbar: "Tanju'yu Gördüm!"

Müge Anlı tarzı bir kayıp arama programında çocuklarının sesini duyurmaya çalışan acılı ailenin katıldığı yayına, dakikalar içinde flaş bir telefon geldi. Programa bağlanan bir izleyici, Tanju Boduk'u sokakta gördüğünü düşündüğünü söyleyerek eşkal ve yer bildirdi. Gelen bu canlı yayın ihbarı üzerine emniyet güçleri ve aile, küçük Tanju'yu bulabilmek için o bölgede incelemelerini derinleştirdi.