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Kütahya son dakika! Öğrenci servisi Tır ile çarpıştı! Yaralılar var

Kütahya son dakika! Öğrenci servisi Tır ile çarpıştı! Yaralılar var
17.09.2021 09:09
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Kütahya'da öğrenci servisi ile Tır'ın çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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