Kuruluş Osman'ın oyuncularından sağlık çalışanlarına tam destek 20.03.2020 23:49

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncularından sağlık çalışanlarına destek geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren Burak Özçivit ve Kuruluş Osman oyuncuları, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek mesajlarını iletti.

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren Burak Özçivit ve Kuruluş Osman oyuncuları, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek desteklerini iletti.

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabırla ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımız ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz, sizleri canı gönülden alkışlıyoruz" şeklinde konuştu.