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Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?

Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?
12.09.2020 17:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı. Peki, kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir? İşte detaylar...


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