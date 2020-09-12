Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı. Peki, kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir? İşte detaylar...
Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?
12.09.2020 17:46
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- Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?
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- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 40. yılında vesayet odaklarına net mesaj: Hiçbiri masum değildir
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