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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 17:33

Eskişehir'de iki camiye girip Kur'an-ı Kerim'leri yırtan şüpheli tutuklandı!

Eskişehir'de, alkollü bir şekilde iki farklı camiye girip Kur'an-ı Kerim yırtan kişi, mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi ve ihbarı üzerine yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Dini değerlere alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bulunan Reşadiye Camii'ne girerek içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.'yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

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