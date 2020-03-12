Külliye'deki koronavirüs zirvesi sonrası Kalın açıkladı: Okullar 16 Mart sonrası bir hafta tatil edildi 12.03.2020 19:27

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 bakan ve Bilim Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren koronavirüs toplantısı sona erdi. Külliye'deki kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Kalın ara tatilin öne çekildiğini açıklayarak, " İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi." dedi. Öte yandan Kalın spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

Salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşüldü.



OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Külliye'deki kritik koronavirüs toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın önemli açıklamalarda bulundu.



Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor. Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.



Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.



Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandır. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini erteleme yönündedir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz.



Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programları da bir süre iptal edildi.

ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 20.30'da açıklama yapacak.



ÜNİVERSİTELERDEN ÖNLEM

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.