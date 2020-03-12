Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'koronavirüs' tedbirlerini açıkladı 12.03.2020 21:12

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Telafi eğitimi internet ve TRT aracılığıyla verilecek." dedi. Öte yandan Selçuk Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacağını bildirdi. Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

Okulların 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırıldı. 16-30 Mart arasındaki tatilin ilk haftası evlerinde istirahat olarak geçirecekler. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Telafi eğitimi internet ve TRT aracılığıyla verilecek.

Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olarak tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış, çalışmalar son hale getirilmiştir.



Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız.



Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.