Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e siyasilerden sert tepki

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’da sahte hesap açıp bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretlerde bulunan kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Siyasilerden ise küfürbaz Savcı'ya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez." yorumunda bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Bu savcı hakkında ciddi bir araştırma yapılmalı. Tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmem gayet doğaldır." diye konuştu.

Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Siyasilerden ise küfürbaz savcıya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında kişi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırılar artıyor. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez." ifadelerini kullandı.

"HAKARET ETMEYE HAKKI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, "Sosyal medyanın bu yıkıcı halini biliyoruz. Sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin sıfatına baktığımızda savcı olması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Savcı da olsa kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Eleştirebilir, ancak hakaret etmeye iftira atmaya hakkı yok. Aslında bunu kim yaparsa yaparsın, ve kime yaparsa yapsın hiç hoş karşılayamayacağımız bir durum ortaya çıkıyor." dedi.

"TAM BİR FETÖ METODU"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada, "Bu savcı hakkında FETÖ'cülükle ilgili ciddi bir araştırma yapılmalı. Tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmem de gayet doğaldır. Arkasındakiler ortaya çıktığı zaman, siyaset özellikle bir temizlenme için önemli bir adım atmış olacaktır. İnşallah bulunur. Bana atılan tweetleri gördüm. Ağza alınmayacak sözler." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi. Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

HAKARET ETTİĞİ DEVLET YETKİLİLERİ

Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a trol hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.