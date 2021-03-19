Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyerek saldıran ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Altun, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek saldıran ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"SESİ KULAKLARI TIRMALAYAN HADSİZ"

Altun şu ifadeleri kullandı:

Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef almıştı:

"Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun, 'beşinci kol' ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir."