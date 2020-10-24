Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.