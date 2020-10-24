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Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
24.10.2020 05:11

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.


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