Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
- Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
- Erken seçim çağrısı yapan CHP ile ilgili flaş iddia! "Tek parça giremeyebilir"
- Hulusi Akar'dan Yunan'a: İyi niyet göstergesi olarak NAVTEX'i iptal edebiliriz
- A Haber ekranlarında suç duyurusu: Buğra Kavuncu Meral Akşener'in prensiydi
- CHP'de sansür tartışması büyüyor! Muharrem İnce ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşı karşıya
- Mevlana Camii'ne Alman polisinin botla girmesine Başkan Erdoğan'dan sert tepki
- Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Kulisleri karıştıran iddia! "CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili Muharrem İnce'nin ''Memleket Hareketi''ne geçecek"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU
- İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan bomba açıklama: Operasyonun başı Meral Akşener!
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar
- Macron haddini aşıyor! Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı