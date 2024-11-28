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Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü!
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Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 17:32

Küçükçekmece’de bir iş yerinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren E.A., olay sonrası Sarıyer’de emniyete giderek teslim oldu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra tartışmaya başlayan ikiliden biri hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece Meydanı'nda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, E.A. isimli kişi, Ankara'dan İstanbul'a gelen arkadaşı Serhat Özcan ile çalıştığı iş yerinde oturmaya başladı. İkili bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Ancak uyuşturucunun etkisiyle aralarında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., iş yerinin mutfağından aldığı bıçakla arkadaşı Serhat Özcan'ı defalarca bıçakladı. E.A., cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serhat Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Serhat Özcan'ın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de Teslim Oldu

Cinayetin ardından Sarıyer'e giden E.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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