KPSS SON DAKİKA! İptal edilen KPSS sınavı soruşturmasıyla ilgili YÖK'ten flaş açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda" dedi.

NE OLMUŞTU?

KPSS ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

3 SORU BİREBİR AYNI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu benzerlik olduğu iddia edilen soruların incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. İlk tespitlere göre hazırlanan raporda, 3 sorunun birebir aynı olduğu aktarılırken, başka sorularda da benzerlikler görülmesi ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.

Başsavcılık tarafından Yediiklim yayın evi çalışanlarının bilgilerinin alındığı ve isimlerin herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığının değerlendirildi. KPSS skandalına ilişkin soruların kasıtlı olarak havuza dahil edildiği, böyle bir durum olması durumunda sebebi araştırıldı.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.



YEDİİKLİM YAYINLARI'NA AİT KIZILAY VE OSTİM'DEKİ İKİ ADRESTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

315 DENEME VE TEST KİTAPÇIĞI, 55 ADET HARD DİSK, CDLER VE EL YAZILI SORU ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Depo ve merkez ofiste yapılan incelemelerde, yayınevine ait 205 soru bankası, yaprak test ve deneme sınavı kitapçığı, 44 adet dijital materyal (bilgisayar hard diskleri), 5 adet flaş bellek, 25 CD/DVD'ye el konulurken, diğer bir adres olan yayınevinin dershanesinde yapılan aramalarda da 110 deneme sınavı kitapçığı, 11 hard disk, 1 CD, 124 sayfa el yazılı soru örneğine el konulduğu öğrenildi. El konulan materyaller, incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Deneme ve test kitaplarından alınan örnekler ile dijital materyallerin incelenmesi sonrasında soruşturmanın şekilleneceği öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü bilgisi edinildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2022-KPSS lisans oturumundaki sorulara ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Devlet Denetleme Kurulunun, Yükseköğretim Kurulunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Soylu, "Devlet işinin başındadır." ifadesini kullandı.



"NE TEK BİR GENCİMİZİN HAKKINI YEDİRİRİZ NE DE DEVLETİMİZİN GÜVENİLİRLİĞİNE HALEL GELMESİNE GÖZ YUMARIZ"

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

YAYINEVİ'NİN SAVUNMASI: BENZER 20 SORU YOKTUR

Yayıncılık hayatına 2003'te dergi yayınlayarak başlayan Yediiklim Yayınevi, Yediiklim Dershaneleri ve Yayınları olarak yola devam etti. Kurum, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin 81 iline ilköğretim 1. sınıftan 12. sınıfa kadar YGS-LYS, YGS, LYS, KPSS, KPSS-A, ALES, DGS, YDS, SBS, POLİSLİK, ASTSUBAYLIK vb. sınavlara yönelik soru kitapları hazırlıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, iddialar konusunda açıklamalarda bulunan Yediiklim Yayınevi'nden yetkililer, "KPSS'de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS'de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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