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    • 15.09.2022 14:52
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    Son dakika: YÖK Başkanı'ndan iptal edilen KPSS hakkında flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... YÖK Başkanı Özvar "(İptal edilen KPSS) YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

    YÖK Başkanı’ndan iptal edilen KPSS hakkında flaş açıklama!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını belirterek "Önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." dedi.

    Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin YÖK'te açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

    İddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.
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