Son dakika: YÖK Başkanı'ndan iptal edilen KPSS hakkında flaş açıklama!

İddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.