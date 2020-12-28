Koronavirüs vaka sayılarının Türkiye'de 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Çin'de vakaların artması süreci nasıl etkileyecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Peki Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama ve hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan kısıtlama devam etmeli mi? Vakaların 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Koronavirüsle mücadele gündemine dair merak edilenleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber canlı yayında yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.



AŞILAMADA VATANDAŞIMIZI ZORLAYICI BİR UYGULAMA OLMAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.



Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz. İlk aşıyı olanlardan biri de sağlık çalışanlarımızla birlikte ben olacağım. pic.twitter.com/rgHYpqDgfq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

VAKALAR 15 BİNİN ALTINDA

Peki Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama ve hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan kısıtlama devam etmeli mi? Vakaların 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Koronavirüsle mücadele gündemine dair merak edilenleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında yanıtladı.



Tezer, "Bizim isteğimiz bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak, çocuk enfeksiyonu hastalıkları uzmanı olarak teması azaltıcı önlemlerin sayı minimum seviyeye gelene kadar devam etmesi yönünde olacaktır" dedi.



Hasan Tezer, "Bir haftadır azalmaların olması sevindirici, kurallara uyumla birlikte rakamların daha da azalacağını öngörebiliriz. Dünyanın beklentisi aşılarla birlikte minimum seviyeye düşmesi" dedi.