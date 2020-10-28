Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Koronavirüse yakalananların IQ seviyesinde...

İk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 43 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 2 milyona yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs hakkında yapılan bir araştırma şoke etti. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüse yakalananların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı ve IQ'larının düştüğü belirlendi. İşte detaylar...

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Imperial College London, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi.

Araştırmayı yöneten Imperial College London'da görevli Dr. Adam Hampshire, Kovid-19'u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini dile getirdi.

Koronavirüsü atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ'larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Araştırma sonucunda, "Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı" denildi.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS GENELİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 43 milyon 2 bin 322'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 827 bin 932 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 866 bin 740), Brezilya (5 milyon 381 bin 224), Rusya (1 milyon 513 bin 877), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Fransa (1 milyon 86 bin 497), Arjantin (1 milyon 81 bin 336), Kolombiya (1 milyon 7 bin 711), Meksika (886 bin 800), Peru (886 bin 214) ve İngiltere (854 bin 10) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 359 bin 784'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 155 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 31 milyon 707 bin 974 kişi iyileşti, tedavisi süren 10 milyon 138 bin 824 aktif vaka bulunuyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.