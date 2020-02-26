Koronavirüsten nasıl korunuruz? MEB koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı 26.02.2020 19:47

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar için Sağlık Bakanlığınca öngörülen koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı. "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı. İşte o video...