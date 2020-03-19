Koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için neler yapılmalı? 19.03.2020 00:30

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Peki koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, belirti varsa ne yapmalı, virüsten korunmak için ne yapmalı? İşte koronavirüsten korunmanın yolları...