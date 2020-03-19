İstanbul'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi 19.03.2020 09:43

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan 5 katlı bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar müşterileri hemen uyararak otelin tahliye edilmesini sağlarken, otelin dış cephesi tamamen yandı.

Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yakuplu Mahallesi 57. Sokak'taki otelin restoran bölümünde yangın çıktığını fark eden çalışanlar, müşterileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otelin dış cephesini saran alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.