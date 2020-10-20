Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.