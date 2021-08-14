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Koronavirüs'te son durum! 13 Ağustos Kovid-19 vaka ve vefat tablosu rakamları ne oldu?

Koronavirüs'te son durum! 13 Ağustos Kovid-19 vaka ve vefat tablosu rakamları ne oldu?
14.08.2021 09:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.




Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

"TEDBİRLİ OLALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.

Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.


12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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