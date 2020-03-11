Koronavirüse karşı kolonya yeterli mi? Koronavirüsten korunmak için kolonyada alkol oranı ne olmalı? 11.03.2020 15:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından, vatandaşlar salgına karşı alınacak önlemleri araştırmaya başladı. Bu önlemlerden biri de kolonya kullanımı olarak öne çıktı. Uzmanlar vatandaşların ellerini sık sık kolonya ile dezenfekte etmesinin koronavirüse karşı koruma sağlayacağını söyledi. Peki koronavirüsten korunmak için kolonyada alkol oranı ne olmalı? Kolonya koronavirüsten korur mu? Detayları A Haber canlı yayınında uzmanlar aktardı.

80 derece kolonya nedir? Kolonya virüse karşı korur mu? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Vakanın görülmesinin ardından vatandaşlar marketlere ve temizlik ürünleri satan dükkanlara akın etti. En çok tercih edilen ürünler arasında kolonya, ıslak mendil, maske ve temizlik ürünleri bulunuyor. Vatandaşlar özellikle 80 derece kolonya satın almak istiyor. Peki, 80 derece kolonya nedir? Kolonya virüse karşı korur mu? İşte yanıtı!

80 DERECE KOLONYA NEDİR?

Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.

ALKOL MİKROBU ÖLDÜRÜR MÜ?

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür.

Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır.

Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor.

SİRKE MİKROPLARI ÖLDÜRÜR MÜ?

Elma sirkesi evlerde temizleyici olarak kullanılan doğal bir dezenfektan.

Elma sirkesi ve beyaz sirke içindeki asit sayesinde mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.

Ayrıca, içeriğinde kimyasal ürün barındırmaması bakımından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.

KOLONYA MİKROBU ÖLDÜRÜR MÜ?

Yapılan bilimsel çalışmalara göre kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığı kanıtlamıştır. Kolonya, mikrop öldürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, grip bakterisinin yayılmasının da önüne geçer. Uzmanlar grip gibi mikropların yayılmaması için günde birkaç defa kolonya kullanılmasını tavsiye ediyor.