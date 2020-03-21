Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınıyla ilgili A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu canlı yayında, ''Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı?'' sorusunu yanıtladı. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüsle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar...
Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı!21.03.2020 11:16
- Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı!
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