Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! 21.03.2020 11:16

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınıyla ilgili A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu canlı yayında, ''Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı?'' sorusunu yanıtladı. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüsle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar...