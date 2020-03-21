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Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı!

Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı!

21.03.2020 11:16

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınıyla ilgili A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu canlı yayında, ''Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı?'' sorusunu yanıtladı. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüsle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar...


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