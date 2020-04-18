Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalı? Uzman Dr. Ender Saraç A Haber'de anlattı 18.04.2020 00:22

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç A Haber canlı yayınında koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. "Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?" sorusunu cevapladı. Dr. Saraç, en büyük önemin güneş ışığı olduğunu belirtirken, iyileşen vakaların çoğunun sigara içmeyenlerden oluştuğunu ifade etti.

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç A Haber canlı yayınında koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. "Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?" sorusunu cevaplayan saraç, ""Güneş, güneş, güneş diyorum. Her gün mutlaka öğlen saatlerinde 20 dakika güneşlenin" ifadelerini kullandı.

"CAMDAN GEÇEN GÜNEŞ SAYILMAZ"

Saraç, "Güneş, güneş, güneş diyorum. Her gün mutlaka öğlen saatlerinde 20 dakika güneşlenin. Bir aydır evlerdeyiz. Zaten kış aylarındayız. D3 düşmesi yaşanmıştı. Lütfen herkes yapsın. Balkonu, camı açın, terasa çıkın. Camdan geçen güneş sayılmaz." şeklinde konuştu.

SİGARAYA KARŞI UYARDI

Sigara içenlerin koronavirüsle mücadelede zor süreçler geçirdiğini belirtirken Dr. Ender Saraç, "Çin'de ölenlerin yüzde 80'i, ABD'de ölenlerin yüzde 85'i sigara içenler. Her iki ülkede de iyileşenlerin yüzde 90'ı sigara içmeyenler." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Her türlü tütün ürününden uzak durulmalı" şeklinde konuştu