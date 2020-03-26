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Coronavirüs yiyeceklerden bulaşır m? Prof. Dr. açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , Coronavirüs ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı. Virüsün paradan veya eşyadan bulaşmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Virüs besinden bulaşmaz. Yiyerek virüsle hasta olmayız, nefes alarak hasta oluruz. Virüsün solunum sistemine gitmesi lazım" ifadesini kullandı.

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Yiyeceklerden bulaşmaz

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , Coronavirüs ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı. Virüsün paradan veya eşyadan bulaşmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Virüs besinden bulaşmaz. Yiyerek virüsle hasta olmayız, nefes alarak hasta oluruz. Virüsün solunum sistemine gitmesi lazım" ifadesini kullandı.

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