

YÜZDE 71 "AŞI OLACAĞIM" DİYOR

-Peki aşı konusundaki anti-propaganda etkili oldu mu? Halkın yüzde kaçı aşı olmak istiyor?

Daha önce yapılan araştırmalarda bu oran yüzde 50'lerdeydi. Bizim son yaptığımız ve Cumartesi günü sonuçlanan araştırmamızda bu oran yüzde 71'e dayanmış durumda. Ben artış konusunda eğilimin devam ettiğini düşünüyorum. Aşı yaygınlaştıkça, yan tesirleri konusunda şüpheler ortadan kalktıkça, aşı olmayı kabul eden yüzde 71'lik oranın daha da artabileceğini düşünüyorum.

-Aşı olmak istemeyenlerin oranı erkek ve kadınlarda aynı mı. Araştırmanızda böyle bir kırılım var mı?

Kadınlar aşı konusunda biraz daha tedbirli olduğunu görüyoruz. Aşıya güven erkeklere oranla kadınlarda birkaç puan daha az. Erkekler aşı olma konusunda biraz daha rahat olduğu görülüyor.