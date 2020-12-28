Bekir Bozdağ AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını A Haber'de değerlendirdi: Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasının hak ihlali olduğu kararını vermişti... Eski Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, bu kararı değerlendirdi. İşte merak edilen detaylar...

Eski Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN UYGULAMALARIYLA BU KARAR ÖRTÜŞÜYOR MU?

Öncelikle AİHM'in statüsüne bakmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak AİHM kurulmakta ve görev yapmakta. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftır. AİHM'in yetkisini tanımıştır ve bir üye de bulunmaktadır Türkiye adına.

AİHM, Anayasa Mahkemesi gibi bir temyiz mahkemesi değildir. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakları ihlal edip etmediklerini ilişkin şikayetleri iç hukuk yolları tüketildikten sonra incelemekle yetkili ve görevlidir. Bunu yapan yaparken bir temyiz mahkemesi edasıyla inceleme yapmaz. Sadece bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hükümlerin ihlal edilip edilmediğine bakar.

TÜRK MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ KALKAR MI?

Bizim hukukumuzda Ceza Mahkemesi Kanunu'muzun 311. maddesi çok açık; AİHM'in ihlal kararı iç hukukumuzda yargılamayı yenileme sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Ve taraflar bununla ilgili yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunursa yargılama yapan mahkeme dosyaya el atmak zorundadır. Ama mahkeme dosyayı el attı, hak ihlaline ilişkin AİHM kararını inceledi ve burada yargılamanın yenilenmesine yer olup olmadığına karar verme konusunda tamamen takdir yetkisine sahiptir.