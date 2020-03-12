Koronavirüs hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Koronavirüste yaşa göre ölüm oranı 12.03.2020 16:12

31 Aralık 2019'da Çin tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 73 gün geçti. Salgın ilk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarken, kısa süre zarfında dünyadaki birçok ülkeye hızla yayıldı. Salgın nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi ise etkilendi. Uzmanlar salgının ölüm oranının yüzde 3-4 civarında olduğunu açıklarken, bazı yaş grubundakiler için ise tehlikenin çok daha büyük olduğunu ifade ediyor. Peki koronavirüs en çok hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler koronavirüsten daha çok etkileniyor? İşte koronavirüste yaşa göre ölüm oranı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI O YAŞ ARALIĞINDA!

100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor. Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4 İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları. Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında koronavirüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında koronavirüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS BELLİ IRKLARI MI HEDEF ALIYOR?

İstatistiksel bulgulara göre tüm ırklardaki bireylerin SARS-CoV-2'ye karşı eşit düzeyde kişisel korunması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 27 Şubat 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüsün sınır tanımadığını, ırk ya da etnik köken ayırt etmediğini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bir ilişkisi olmadığını belirtmişti.

KORONAVİRÜSÜN ERKEKLERE BULAŞMA RİSKİ DAHA MI FAZLA?

MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip koronavirüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla. Kadınların daha az etkilenmesinin nedeni yani viral enfeksiyonlara karşı duyarlılıklarının daha az olmasının; bağışıklıkta önemli bir rol oynayan X kromozomundan ve seks hormonlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de yapılan bu araştırma henüz dünyanın diğer bölgelerindeki bilim çevreleri tarafından test edilmedi. Bazı uzmanlar Çin'de görülen kadın erkek arasındaki ölüm oranı farkının sigara kullanımına bağlı olabildiği iddiasında.

SİGARA İÇENLER İÇİN RİSK DAHA MI FAZLA?

Zira ülkede sigara kullanımı erkeklerde kadınlara oranla hayli yüksek. Uzmanlar sigara içenler için riskin yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca kronik böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar, kanser tedavisi görenler için riskin daha yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

KORONAVİRÜSÜN BULAŞMA ORANI NE?

Koronavirüs MERS ve SARS'tan daha hızlı bir yayılım gösteriyor. Koronavirüsün yayılım katsayısının 2.2 ila 3.8 arasında değiştiği belirtiliyor. Ortaya çıkan son rakamlara göre, koronavirüsün en çok Çin'de ölüme neden oldu. Çin'de Covid-19 salgınında can kaybı 3 bin 161'e yükseldi. Çin'i İtalya ve İran takip ediyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631 olarak belirtiliyor. İran'da ise bu sayı 291.

'SÜPER BULAŞTIRICI' NE DEMEK?

Süper bulaştırıcı da son dönemde sıkça duymaya başladığımız bir tabir. Koronavirüs'ün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki Steve Walsh olarak açıklanmıştı. Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alpleri'ne gitti. Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüs bulaştıran Walsh, daha sonra Londra'ya geldi. Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı. Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi. İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu. Fransız Alpleri'nde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi. Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Majorca kentinde yaşadığı ve ailesine koronavirüs bulaşmadığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaşmış oldu. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar', temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar. Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.

İŞTE YAŞLARA GÖRE ÖLÜM ORANI

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 126 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 126 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 126 bin 510 olarak güncelledi.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 637 kişinin öldüğü, 68 bin 317 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 169, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 827, İran'da 354, Güney Kore'de 66, İspanya'da 55, Fransa'da 48, ABD'de 38, Japonya'da 23, Irak'ta 8, İngiltere'de 8, Hollanda'da 5, İsviçre'de 4, Avustralya'da 3, Almanya'da 3, Belçika'da 3, San Marino'da 2, Lübnan'da 2, Filipinler'de 2, Kanada, İsveç, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Cezayir ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 796, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 130 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 49 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 12 bin 462, İran 9 bin, Güney Kore 7 bin 869 , Fransa 2 bin 281, İspanya 2 bin 277, Almanya 1966, ABD 1336, Japonya 1335, İsviçre 652, Norveç 630, Danimarka 514, Hollanda 503, İsveç 500, İngiltere 456, Belçika 314, Avusturya 302, Katar 262, Bahreyn 195, Singapur 178, Avustralya 156, Malezya 149, Kanada 118, İsrail 100, Yunanistan 99, Çekya 94, İzlanda 85, Kuveyt 80, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Hindistan 73, Irak 71, Tayland 70, San Marino 69, Lübnan 68, Mısır 67, Finlandiya 65, Portekiz 61, Slovenya 57, Brezilya 52, Filipinler 49, Romanya 49, Suudi Arabistan 45, Polonya 44, İrlanda 43, Vietnam 39, Endonezya 34, Filistin 30, Rusya 28, Gürcistan 24, Cezayir 24, Şili 23, Kosta Rika 22, Arjantin 21, Pakistan 20, Hırvatistan 19, Umman 18, Sırbistan 18, Ekvador 17, Peru 17, Güney Afrika 17, Estonya 16, Arnavutluk 15, Panama 14, Macaristan 13, Belarus 12, Meksika 12, Azerbaycan 11, Brunei 11, Letonya 10, Slovakya 10, Kolombiya 9, Maldivler 8, Bulgaristan 7, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Bosna Hersek 7, Tunus 7, Malta 7, Fas 6, Güney Kıbrıs Rum kesimi 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Paraguay 5, Senegal 4, Kamboçya 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Martinik 3, Moldova 3, Küba 3, Liechtenstein 3, Nijerya 2, Sri Lanka 2, Bolivya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Manş Adaları 2, Faroe Adaları 2, Saint Martin 2, Jamaika 2, Honduras 2, Fildişi Sahili 1, Reunion 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Monako 1, Nepal 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Fransız Polinezyası 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, Togo 1, Türkiye 1 ve KKTC 1."