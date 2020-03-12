Son dakika: TBMM’de koronavirüs önlemi! Genel Kurul ilaçlandı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülkede virüs tedbirlerine hız verildi. Son olarak TBMM Genel Kurulu koronavirüse karşı ilaçlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı.
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