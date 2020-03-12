İran - Irak sınırında çekirge istilası 12.03.2020 16:17

Depremler, seller, koronavirüs derken şimdi ise çekirge istilası ortaya çıktı. Afrika ve Hindistan 'da ciddi şekilde etkisini gösteren çekirge sürüsü, yönünü değiştirdi ve Irak ile İran'a ulaştı. Çekirge sürüsünün Irak ve İran'a ulaşmasının ardından sürünün Türkiye 'ye gelebileceği bildirildi. Şimdi arama motorlarında çekirge istilası Türkiye'ye mi geldi? Çekirge istilası olursa ne olur? Gibi soruların cevapları araştırılıyor. Çekirge, düz kanatlılar takımının Caelifera alt takımına ait sıçrayıcı özelliğe sahip bir hayvandır. Anadolu’da çekirgeler türlerine göre değişen büyüklüktedirler. En küçük çekirge türü 2 cm’dir ve görülen en büyük çekirgenin boyu 20 cm kadardır.

Hindistan'da ve Çin 'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak 'ta görüldüğü ve yakın zamanda Türkiye 'ye gelebileceği bildirildi. Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu.

Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi. İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Dünyada insanlar 2020 yılına büyük felaketler ile başlarken tarihte insanoğlu buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı.

Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.

IRAK'IN GÜNEY KISMINI İŞGAL ETTİ

Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz tehlike altında. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir tehdit oluşturabileceğinin altı çizilirken, daha önce Şanlıurfa'da benzer olayların yaşanmış olmasına dikkat çekildi.

GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE!

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.

Bölgedeki durumun "alarm verici" seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı. Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI HABERLERİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Çekirge istilasının Türkiye 'de görülebileceğinin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinde binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

"2020'den sağ çıkabileceğimiz konusunda ümitsizim

Sayıları 400 milyarı bulan dev çekirge topluluğu Türkiye'ye doğru ilerliyor. Görüntüler Irak'tan... Bu topluluğa Mart ayının 2. yarısında yumurtadan çıkacak yeni çekirgeler de eklenecek.

Sıradaki kötü günler loading...

SON DAKİKA! Türkiye'de ördek fiyatları 3 katına çıktı.

2020 sence de biraz abartmadın mı?

KUR-AN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI

İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.