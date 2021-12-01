Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Omicron varyantı açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni varyantların çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" denildi.





OMİCRON VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR

Açıklamada, "Yeni varyantın birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan satır başları;



TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM İÇİN MÜRACAAT

Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir.





YIL BİTMEDEN KULLANIMA GİRECEK

Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.