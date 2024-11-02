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Köpekten kaçmaya çalışırken kaza yaptı: 4 yaralı
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Köpekten kaçmaya çalışırken kaza yaptı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 19:35

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (60) yönetimindeki 58 AU 880 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Hatice T. (55), Enes Taha K. (28), Feyzanur K. (27) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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