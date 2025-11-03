PODCAST CANLI YAYIN
Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu babası kurtardı... O anlar kamerada!

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu babası kurtardı... O anlar kamerada!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki, oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi. Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle