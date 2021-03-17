Konya'da şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti

Konya'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Bali (15), ağabeyi Soner Bali (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Soner Bali'nin, şizofreni tedavisi için yatırıldığı hastaneden bugün kaçıp, eve gelerek cinayeti işlediği belirlendi. 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da öğrenilen Soner Bali, cinayetten bir süre sonra eve döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı.

lay, saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur Bali.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur Bali.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu.

Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur Bali'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner Bali tarafından öldürüldüğünü belirledi.

DAHA ÖNCEDE KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜYORMUŞ

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olaydan sonra kaçan şüpheli Soner Bali'yi evin yakınlarında gördü. Bali, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yapılan incelemeler sonucu Bali'nin daha öncede kız kardeşine şiddet uyguladığını tespit edildi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Soner Bali'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.