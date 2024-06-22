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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 15:35

Konya'da kaza: 3'ü çocuk 4 ölü!

Konya'da yoldan çıkan hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi. Sürücü Abdurrahman Kaplan da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Konya'da yoldan çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Sürücü Abdurrahman Kaplan da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da yaşayan Kaplan'ın, eşi Selma ve kızları Melek Kaplan (6) ile Aydın'a bayram ziyaretine gittikleri, dönüş yolunda kuzenlerinin yaşadığı Antalya'ya uğradıkları belirtildi. Antalya'dan yola çıkan aile ile kuzenleri Büşra Bite (26), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) Diyarbakır'a gitmek istediği için birlikte yolculuk ettikleri kaydedildi.

Yaralılardan Büşra Bite'nin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Selma Kaplan taburcu edilirken, Konya Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman Kaplan, kızı Melek Kaplan, kuzenleri Kübra Bite ve Öykü Bite cenaze aracıyla memleketleri Diyarbakır'a gönderilecek.

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