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Konya'da arazi kavgası: İki kişi hayatını kaybetti

Konya'da arazi kavgası: İki kişi hayatını kaybetti
23.03.2023 08:43

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Son dakika haberi! Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Dudu ve Engin Yıldırım yaşamını yitirdi, Samet Güneş ise ağır yaralandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş, tabancayla vurularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Dudu ve Engin Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Samet Güneş ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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