Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlimtepe yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Taklalar atan araç, şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

