İngiltere’nin Manchester kentinde görünmez bir kaza yaşandı. Baba Gemma Bayliffe Newby, doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenledi. Doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenmek için renkli konfeti fişeğini ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.