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Uluslararası medyanın algı operasyonu sürüyor! üzerinden 'yi ve Müslümanları hedef aldılar

'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılarak binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgını ile ilgili batı medyası aleyhine algı operasyonlarını sürdürüyor. Koronavirüs ile ilgili yılan haberlerde Türkiye ile ilgili bir detay olmamasına rağmen 'dan ve camilerden fotoğraflar kullanan batı medyası salgının insanların bilinçaltında Türkiye ve Müslümanlar ile özdeşleşmesi için algı oluşturuyor. Algı operasyonunu gerçekleştiren , , , Guardian gibi medya kuruluşlarına son olarak da AP ortak oldu.

  • Güncel
  • 14.03.2020 01:35
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 01:57
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Batı medyasının algı operasyonu sürüyor!

'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılarak binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgını ile ilgili batı medyası aleyhine algı operasyonlarını sürdürüyor. Koronavirüs ile ilgili yılan haberlerde Türkiye ile ilgili bir detay olmamasına rağmen 'dan ve camilerden fotoğraflar kullanan batı medyası salgının insanların bilinçaltında Türkiye ve Müslümanlar ile özdeşleşmesi için algı oluşturuyor.

Batı medyası ilk olarak Başkanı 'ın 30 günlük koronavirüs yasağını duyururken, haberlerinde uçuş yasağı listesinde dahi bulunmayan Türkiye'nin fotoğraflarını kullandı.

BBC ALGI OPERASYONUNU SÜRDÜRDÜ
Kanada Başbakanı 'nun eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. bu haber üzerinden de algıya devam ederken, Justin Trudeau'nun eşinin koronavirüslü çıkması haberinde - Kopenhag maçında tribünde yer alan Türk seyircilerin fotoğrafını kullandı.

THE GUARDIAN DA GERİ KALMADI!
İngiliz da algı operasyonuna ortak olarak Justin Trudeau'nun eşinin koronavirüslü çıkması haberinde Türkiye'den fotoğraf kullandı.

CNN MÜSLÜMANLARI DA HEDEF ALDI
International, Formula 1'in iptal haberini bile cami fotoğraflarıyla duyururken Batı medyası koronavirüsün müslüman kaynaklı olduğu yönünde algı operasyonu yapıyor.

RT DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
de Koronaviürs ile alakalı bir haberinde Türkiye ile alakası olmamasına rağmen Başakşehir - Kopenhag maçında tribünde yer alan Türk seyircilerin fotoğrafını kullandı.

AP DE ORTAK OLDU
Türkiye ve Müslümanları hedef alan Algı operasyonunu gerçekleştiren , BBC, CNN, Guardian gibi medya kuruluşlarına son olarak da AP ortak oldu. ABD merkezli The , ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarını haberleştiriken cami fotoğrafı kullanarak müslümanları hedef aldı.

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