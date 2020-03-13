Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılarak binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili batı medyası Türkiye aleyhine algı operasyonlarını sürdürüyor. Koronavirüs ile ilgili yapılan haberlerde Türkiye ile ilgili bir detay olmamasına rağmen İstanbul'dan ve camilerden fotoğraflar kullanan batı medyası salgının insanların bilinçaltında Türkiye ve Müslümanlar ile özdeşleşmesi için algı oluşturuyor.

Batı medyası ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük koronavirüs yasağını duyururken, haberlerinde uçuş yasağı listesinde dahi bulunmayan Türkiye'nin fotoğraflarını kullandı.

BBC ALGI OPERASYONUNU SÜRDÜRDÜ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC bu haber üzerinden de algıya devam ederken, Justin Trudeau'nun eşinin koronavirüslü çıkması haberinde Başakşehir - Kopenhag maçında tribünde yer alan Türk seyircilerin fotoğrafını kullandı.

THE GUARDIAN DA GERİ KALMADI!

İngiliz The Guardian da algı operasyonuna ortak olarak Justin Trudeau'nun eşinin koronavirüslü çıkması haberinde Türkiye'den fotoğraf kullandı.

CNN MÜSLÜMANLARI DA HEDEF ALDI

CNN International, Formula 1'in iptal haberini bile cami fotoğraflarıyla duyururken Batı medyası koronavirüsün müslüman kaynaklı olduğu yönünde algı operasyonu yapıyor.

RT DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Russia Today de Koronaviürs ile alakalı bir haberinde Türkiye ile alakası olmamasına rağmen Başakşehir - Kopenhag maçında tribünde yer alan Türk seyircilerin fotoğrafını kullandı.

AP DE ORTAK OLDU

Türkiye ve Müslümanları hedef alan Algı operasyonunu gerçekleştiren NYT, BBC, CNN, Guardian gibi medya kuruluşlarına son olarak da AP ortak oldu. ABD merkezli The Associated Press, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarını haberleştiriken cami fotoğrafı kullanarak müslümanları hedef aldı.