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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: ''Aşamayacağımız hiçbir engel yok''

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: ''Aşamayacağımız hiçbir engel yok''

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Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kriz olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.

Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kriz olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile İstihbarat Başkanı'nı Bakü'ye gönderdiğini ve liderler ile eşler düzeyinde yoğun telefon diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan ayrıca fevkalade bir durum olmaması halinde 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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