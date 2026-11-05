Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 12:16

Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kriz olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile İstihbarat Başkanı'nı Bakü'ye gönderdiğini ve liderler ile eşler düzeyinde yoğun telefon diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan ayrıca fevkalade bir durum olmaması halinde 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.