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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 22:21

, Vuhan'dan gelenlerle ilgili konuştu: Şu ana kadar çıkan numune sonuçları negatif

Sağlık Bakanı ne ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan flaş açıklama! Numune sonuçları...

Sağlık Bakanı , ne ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

ŞU ANA KADAR ÇIKAN SONUÇLAR NEGATİF
Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.

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