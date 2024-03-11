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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 11:09 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 11:15

Kırklareli'nde cesetleri tarlaya gömülen anne ile oğlunun cinayetinde yeni ayrıntılar! Cani eş satırla parçalara ayırmış

Boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i İstanbul’da öldürdükten sonra Kırklareli’nde tarlaya gömen emekli polis Cengiz Bedir, cesetleri taşımasına yardım eden yabancı uyruklu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için, oğluyla yaşadığı eve giden zanlının emniyetteki ifadesinde, yaşanan tartışma sırasında eşi ve oğlunu kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak'ta geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir (51), boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir'i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli'ndeki tarlasına gömdü.

Cengiz Bedir İstanbul'a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir'den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli'ne bağlı Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir'in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

Cengiz Bedir.



SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Bedir'in Cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen Cengiz Bedir, İstanbul'a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bedir, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

Zeynep Bedir.



CESETLERİ OTOMOBİLE TAŞIMAK İÇİN YARDIM ALMIŞ
Jandarma ve polis ekipleri, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir'in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan emekli polis memuru Cengiz Bedir, korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti.

Bedir'in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi.

Ömer Faruk Bedir.

Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti. Eşini, kendisinden boşanmaması için saatlerce ikna etmeye çalıştığını ifade eden Bedir, aralarında çıkan tartışma sırasında, anne ile oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti. Eşini ve oğlunu kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesetleri plastik poşetlere koyduktan sonra otomobiline götürmek için apartmanın girişinde iş yerleri bulunan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığını da belirtti.


Otomobilin bagajına koyduğu cesetleri gömmek için Kırklareli'ne götüren Cengiz Bedir'in, aracının lastiklerinin yağmur nedeniyle çamurlu tarlaya saplandığını, bu nedenle eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını itiraf ettiği öğrenildi. Cengiz Bedir ile cesetleri otomobiline taşımasına yardım eden Muhammet Nurettin S. ile M. Subhi M. emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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