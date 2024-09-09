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Kırıkkale-Ankara Yolunda Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara Yolunda Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 19:23

Ankara Elmadağ'da aynı bölgede 5 otomobilin karıştığı 2 ayrı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Ankara yönüne gitmekte olan 06 CAJ 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 05 LS 929 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk gerçekleştirildi. Kazanın olduğu bölgedeki kara yolunda trafik geçici olarak durduruldu.

Trafik akışının durduğu esnada, Kırıkkale yönüne seyir halindeki 34 HVN 346 plakalı otomobil, kazadan ötürü duran 34 FIT 774 ve 19 TD 007 plakalı araçlara çarparak refüje savruldu. İkinci kazada da 1 kişi yaralandı. Böylece toplam yaralı sayısı 7'ye ulaştı. Yaralılar Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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